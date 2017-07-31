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17:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Покровители моряков. В Петербург привезли мощи особо почитаемых святых

Из московского Богоявленского собора в Северную столицу прибыл ковчег с фрагментом правой десницы апостола Андрея Первозванного, а из Санаксарского монастыря — гробница Фёдора Ушакова.

Источник: РИА "Новости"

Укрепление духа и веры

Пятнадцатикилограммовый ковчег с десницей из Москвы доставили на «Сапсане». В главном морском храме страны святыни установили рядом друг с другом — по обе стороны алтаря. После праздничной литургии, которую 30 июля отслужил патриарх Кирилл, им поклонились несколько тысяч человек, в том числе президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

«Впервые мощи апостола Андрея вывезли для участия в военно-морском параде в прошлом году в Севастополь», — рассказал директор фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев.

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Тогда митрополит Крымский Лазарь проплыл на адмиральском катере вместе с ними и благословил стоящие в строю корабли. Затем ковчег побывал в церквях в Херсонесе, Ялте, Симферополе, Гурзуфе. В нынешнем году мы привезли десницу в Петербург. Церемония, как видим, стала традицией и будет продолжена в следующем году.
Владимир Бушуев
Директор фонда Андрея Первозванного

Отметим, что апостол Андрей — этот тот самый рыбак, который, согласно Евангелию, бросал в воды Галилейского озера невод. Первозванным его назвали потому что вместе с братом Петром он первым пошёл за Христом.

Когда после Вознесения апостолы выбирали, бросая жребий, куда кому отправиться для проповеди христианской веры, Андрею выпало побережье Чёрного моря и северные земли. По преданию, он был в Крыму и на территории будущей Киевской Руси. Распяли его в Патрах на косом кресте. Впоследствии этот крест стал носить его имя, отсюда название — Андреевский крест (и флаг).

Как объяснил священник московского Богоявленского храма отец Михаил, который сопроводил святыню в Петербург, к апостолу Андрею чаще всего обращаются с просьбами об укреплении духа, веры, о счастливом замужестве и помощи морякам. Перед выходом в плавание на флоте даже проводится специальная служба, чтобы святой помогал в походе.

В России десница Первозванного хранится с 1644 года — тогда царь Михаил Фёдорович заплатил большой выкуп турецкому султану, чтобы тот не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это греческие монахи передали московскому правителю часть мощей апостола Андрея. В течение трёхсот лет святыня хранилась в Успенском соборе Кремля. В 1998-м, в честь 1000-летия крещения Руси, была передана в Богоявленский собор, что в Елохово.

Единственный адмирал

Гробницу Фёдора Ушакова привезли военным самолётом из Мордовии, где 200 лет назад и был похоронен адмирал.

Источник: РИА "Новости"

«Мы впервые в новейшей истории празднуем день ВМФ так, как сегодня, — обратился к собравшимся во время литургии патриарх Кирилл. — Фёдор Ушаков — единственный из канонизированных адмиралов. Будучи человеком глубоко верующим, он перед каждым сражением исповедовался и причащался».

В боях флотоводец не потерял ни одного своего корабля. А ведь если корабли подходили вплотную друг к другу и палили из пушек — не обходилось без потерь. А тут — было! Это настоящее чудо. Перед мощами святого Фёдора мы молимся о воинстве России, и в первую очередь, конечно, о морском флоте.
Патриарх Кирилл

Добавим, что адмирал Ушаков участвовал в нескольких русско-турецких войнах, не пустил османов в Крым, не проиграл ни одного сражения, ни один из его матросов не попал в плен. Под его командованием российский флот впервые вышел в Средиземное море, где совершил несколько успешных операций против французов. После ухода в отставку поселился в деревне Алексеевка (ныне Мордовия), посвятил себя церкви и благотворительности, во время поста жил в монастырской келье.

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