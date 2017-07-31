В Казани ожидается дождь с грозой и +27 градусов
1 августа в Казани ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
1 августа в Казани ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Минимальная температура воздуха ночью 18−20 градусов тепла.
Максимальная температура воздуха днем 25−27 градусов тепла.