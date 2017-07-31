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17:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается дождь с грозой и +27 градусов

1 августа в Казани ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Источник: Prokazan.ru

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15−18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью 18−20 градусов тепла.

Максимальная температура воздуха днем 25−27 градусов тепла.

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