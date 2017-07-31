Эвакуировать автомобили в Сочи начали по обновленным правилам
Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей в Сочи проводится по обновленным правилам с понедельника, 31 июля.
Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей в Сочи проводится по обновленным правилам с понедельника, 31 июля.
Как сообщили «Югополису» в
Здесь установлено 27 знаков, запрещающих парковку и предупреждающих о работе спецтехники. Участки эвакуации на других улицах курорта определяются, обновленные схемы будут вводится постепенно.
По новым правилам, оплатить услуги эвакуатора теперь можно в течение 30 дней с момента эвакуации.
В дальнейшем по такому же принципу начнётся наведение порядка и на других улицах города. В частности, на заседании круглого стола с общественностью и представителями СМИ власти отметили улицу Яна Фабрициуса, где личный транспорт серьёзно осложняет проезд общественного транспорта..
Для жителей и гостей Сочи разработан городской информационный портал changesochi.ru, где представлена интерактивная карта, на которой нанесены знаки дорожного движения, платные и бесплатные парковки и