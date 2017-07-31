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17:40 (мск), источник: Югополис

Эвакуировать автомобили в Сочи начали по обновленным правилам

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей в Сочи проводится по обновленным правилам с понедельника, 31 июля.

Источник: Югополис

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе администрации курорта, за основу новых принципов эвакуации взят так называемый «золотой квадрат», который в будущем должен стать «чистым»: улицы Конституции, Роз, Воровского, Островского и Горького, часть Московской и Курортного проспекта.

Здесь установлено 27 знаков, запрещающих парковку и предупреждающих о работе спецтехники. Участки эвакуации на других улицах курорта определяются, обновленные схемы будут вводится постепенно.

По новым правилам, оплатить услуги эвакуатора теперь можно в течение 30 дней с момента эвакуации.

В дальнейшем по такому же принципу начнётся наведение порядка и на других улицах города. В частности, на заседании круглого стола с общественностью и представителями СМИ власти отметили улицу Яна Фабрициуса, где личный транспорт серьёзно осложняет проезд общественного транспорта..

Для жителей и гостей Сочи разработан городской информационный портал changesochi.ru, где представлена интерактивная карта, на которой нанесены знаки дорожного движения, платные и бесплатные парковки и штраф-стоянки, куда эвакуирован автомобиль, с указанием номера телефона.

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