В частном детсаду Актобе рассказали об инциденте с покусанной девочкой

«Я только пришла в этот садик, работаю здесь всего лишь пятый день. Только начала знакомиться с работниками и даже в лицо их всех ещё не знаю. Я не знаю, почему так получилось. Я была в кабинете. Как раз в это время это и случилось. Нянечка их оставила, ещё дверь закрыла и ушла за едой», — сообщила заведующая детским дошкольным учреждением Шынар Оспанова.