В частном детсаду Актобе рассказали об инциденте с покусанной девочкой
Заведующая частным детским садом в Актобе, где жестоко искусали полуторагодовалую Дильназ Алибек, рассказала, как так получилось, что никто не услышал крики маленькой девочки.
Заведующая частным детским садом в Актобе, где жестоко искусали полуторагодовалую Дильназ Алибек, рассказала, как так получилось, что никто не услышал крики маленькой девочки.
«Я только пришла в этот садик, работаю здесь всего лишь пятый день. Только начала знакомиться с работниками и даже в лицо их всех ещё не знаю. Я не знаю, почему так получилось. Я была в кабинете. Как раз в это время это и случилось. Нянечка их оставила, ещё дверь закрыла и ушла за едой», — сообщила заведующая детским дошкольным учреждением Шынар Оспанова.
На лице и теле девочки родители насчитали потом семь сильных укусов. После случившегося инцидента няню уволили. Шынар Оспанова добавила, что принесла извинения семье пострадавшей девочки.
Мать Дильназ Алибек, Айдана Акдаулетова, отрицает, что заведующая детским садом принесла извинения. Более того, по словам молодой мамы, она обратилась в прокуратуру с заявлением и намерена добиться, чтобы виновных наказали, потому что её дочь до сих пор мучается
«Одевать дочь стало сложно, при любом прикосновении к ранам она плачет, поднялась температура тела, врачи сказали что возможно повреждены вены на теле, поэтому и появился жар», — сообщила мать девочки.
За услуги детского сада семья платила 40 000 тенге в месяц.
Ранее сообщалось, что о случившемся маме полуторагодовалой Дильназ Алибек, Айдане Акдаулетовой, сообщили по телефону воспитатели. Женщина попросила оказать её дочери первую медицинскую помощь, но медсестры в учреждении не оказалось: она уже ушла домой.