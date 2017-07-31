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17:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пласидо Доминго привел свою большую семью на ЭКСПО

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Оперный певец Пласидо Доминго пришел на ЭКСПО-2017 с супругой, детьми и внуками.

Большая и шумная семья Доминго первым делом посетила «Нур Алем», где всемирно известный тенор вместе с внуками оставил запись в книге почетных гостей, пообщался с посетителями павильона — гости ЭКСПО не подозревали, что встретятся со звездой, а затем осмотрел первый и восьмой этажи стеклянной сферы.

Певца и его жену, мексиканскую певицу Марту Орнелас, заинтересовал зал, в котором можно познакомиться с казахской культурой и музыкой. Супруги внимательно слушали рассказ о народных инструментах, задавали вопросы и снимали видео на смартфоны.

Внукам, которых зовут Пласидо и Альваро, также как и сыновей известного тенора, понравилась видеоинсталляция павильона Казахстана, но больше всего впечатлил стеклянный мост под куполом сферы.

После экскурсии Доминго поделился впечатлениями, сказав, что повидал многое в своей жизни, но ЭКСПО сумело произвести на него впечатление.

«Я потрясен. У меня нет никаких слов. Я хочу вас поздравить с такой великолепной выставкой. Я посетил много ЭКСПО и был частью их, выступал как артист, как певец, организовывал культурные мероприятия. Все эти выставки были событиями большими в культурной жизни человечества. Но эта выставка — она больше, чем о человечестве, такое ощущение как будто мы попали на другую, более совершенную планету. Это торжество науки будущего. Я хочу с этим вас поздравить. Это была одно из самых ярких впечатлений моей жизни. Одним из самых ярких воспоминаний, которые у меня будут. То, что вы создали — это фантастика», — не скупился на комплименты Доминго.

Он также вспомнил, как приезжал в Астану в 2009 году, и рассказал, как изменился город.

«Я приезжал сюда с концертом почти десять лет назад, и я вижу, как развился город за это время, это просто не поддается никакому описанию. Я хочу с этим вас поздравить, потому что-то, каким стал город сейчас, и каким он был тогда, это потрясающий контраст. У Астаны прекрасное будущее. И такие мероприятия как ЭКСПО помогут развитию туризма в Казахстане», — высказался певец.

После посещения Сферы делегация отправилась в европейские павильоны ЭКСПО-2017.

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