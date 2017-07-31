Ярмарку с пл. Куйбышева в Самаре временно перенесут

Рост цен на социально значимые товары на территории города с 31 марта по 30 июня составил 3,67%. Анализируя динамику цен в течение года, Александр Андриянов отметил снижение цен на свинину на 10,65% на гречневую крупу — 5,82%, на сахар — 4%, на яйцо столовое С1 — 2,95%.

Рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Белокочанная капуста подорожала на 43%, на свежий картофель на 40%, репчатый лук на 19,49%, морковь на 16,33%. Особое влияние на такую динамику оказывает сезонность. В торговые сети начали поступать привозные овощи и картофель нового урожая, по словам Александра Андриянова, это стандартная ситуация.