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17:55 (мск), источник: Volga News

Ярмарку с пл. Куйбышева в Самаре временно перенесут

В понедельник, 31 июля, на совещании в городской администрации заместитель главы города — руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал о мониторинге цен на социально значимые продукты на территории Самары за второй квартал 2017 года.

Рост цен на социально значимые товары на территории города с 31 марта по 30 июня составил 3,67%. Анализируя динамику цен в течение года, Александр Андриянов отметил снижение цен на свинину на 10,65% на гречневую крупу — 5,82%, на сахар — 4%, на яйцо столовое С1 — 2,95%.

Рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Белокочанная капуста подорожала на 43%, на свежий картофель на 40%, репчатый лук на 19,49%, морковь на 16,33%. Особое влияние на такую динамику оказывает сезонность. В торговые сети начали поступать привозные овощи и картофель нового урожая, по словам Александра Андриянова, это стандартная ситуация.

В этом году в связи с реконструкцией площади Куйбышева департаментом предложено провести ярмарки по следующим адресам: Куйбышевский район — на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской, Промышленный район — Физкультурная 101, Ленинский район — улица Ленинская, 142.

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