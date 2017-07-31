Немецкий экстремал отменил рекордный заплыв по Неве из-за бюрократии

Как сообщили «РГ» представители спортсмена в России, до последнего момента, организаторы заплыва уверяли, что все касаемо согласований находится под их контролем и обязательно получится. Однако в последний момент выяснилось, что разрешения на заплыв нет.

<div id="vk_post_-27433357_268909"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-27433357_268909", -27433357, 268909, 'r_vjrvdnYzICWq73CgtD0brMWA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Марко Хенрикс крайне разочарован случившимся, ведь в Россию он специально прибыл для установления рекорда. Его заплыв должен был стать логичным завершением российско-немецкого автопробега дружбы Берлин-Москва, который стартовал 29 июля.

Да и сама задумка у спортсмена была более чем смелая. Он собирался за 12 часов вплавь пересечь всю Неву от истока до устья.

К плаванию на длинные дистанции Хенрикс привычен. Так, в прошлом году он стал первым на соревнованиях CotlinRace в Финском заливе, проплыв дистанцию в 25 км за 7 часов 45 минут.

Дистанция на Неве в три раза длиннее, но спортсмен должен был плыть по течению, так что его задача немного упрощалась.

То, что спортсмен решил сам сняться с заплыва вполне объяснимо, ведь буквально неделю назад транспортные полицейские Петербурга задержали шестерых экстремалов, которые тоже пытались поставить рекорд, правда, на байдарках. Поскольку у них не было разрешений, их сняли с дистанции и доставили в отделение полиции.