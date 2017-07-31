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19:24 (мск), источник: "Российская газета"

Немецкий экстремал отменил рекордный заплыв по Неве из-за бюрократии

Немецкий спортсмен Марко Хенрикс, который 1 августа собирался совершить 77-километровый заплыв по Неве, отказался выходить на дистанцию. Причиной стало отсутствие согласований.

Как сообщили «РГ» представители спортсмена в России, до последнего момента, организаторы заплыва уверяли, что все касаемо согласований находится под их контролем и обязательно получится. Однако в последний момент выяснилось, что разрешения на заплыв нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Марко Хенрикс крайне разочарован случившимся, ведь в Россию он специально прибыл для установления рекорда. Его заплыв должен был стать логичным завершением российско-немецкого автопробега дружбы Берлин-Москва, который стартовал 29 июля.

Да и сама задумка у спортсмена была более чем смелая. Он собирался за 12 часов вплавь пересечь всю Неву от истока до устья.

К плаванию на длинные дистанции Хенрикс привычен. Так, в прошлом году он стал первым на соревнованиях CotlinRace в Финском заливе, проплыв дистанцию в 25 км за 7 часов 45 минут.

Дистанция на Неве в три раза длиннее, но спортсмен должен был плыть по течению, так что его задача немного упрощалась.

То, что спортсмен решил сам сняться с заплыва вполне объяснимо, ведь буквально неделю назад транспортные полицейские Петербурга задержали шестерых экстремалов, которые тоже пытались поставить рекорд, правда, на байдарках. Поскольку у них не было разрешений, их сняли с дистанции и доставили в отделение полиции.

Тем не менее, представители Марко Хенрикса надеются, что собрать необходимые бумаги все же удастся и тогда спортсмен вновь приедет в Петербург, чтобы переплыть Неву.

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