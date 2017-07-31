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18:25 (мск), источник: Informburo.kz

Жара до 40 градусов ожидается на юге страны во вторник, 1 августа

Прогноз погоды на 31 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Источник: Informburo.kz

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−17 тепла, днём столбик термометра поднимется до 29−31 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 19−21 тепла, днём от 32 до 34 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 1 августа ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от 26 до 31.

На территории Актюбинской области возможны дождь, гроза. Ночная температура 22−27 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 18 до 23 тепла, днём 30−35 жары.

В Атырауской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 20−25 тепла, днём 29−34 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 10−15 градусов. Днём ожидается от 22 до 27 градусов.

Жаркий день без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Температура ночью составит от 18 до 23 тепла. Дневная температура по области 32−37 жары.

В Западно-Казахстанской области по прогнозам синоптиков ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 18−23 тепла, днём 25−30 градуса по Цельсию.

На территории Карагандинской области в понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10−15 тепла, днём от +27 до +30 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность. Днём местами возможны осадки в виде дождя. 1 августа на территории региона ожидается ночью 13−18 тепла, днём 29−34.

В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 36−41 градусов жары.

На территории Мангистауской области синоптики обещают жаркий день без осадков. Температура воздуха ночью составит 24−29 тепла, днём столбик термометра поднимется до 32−37 градусов жары.

В Павлодарской области облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью 12−17 тепла, днём воздух прогреется до 26−31 градусов.

Переменная облачность без осадков ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 12−17 тепла, днём от 26 до 31 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области во вторник ясно, без осадков. Ночью 21−26 градусов. Днём 32−37 градусов жары.

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