Ствол крепостной пушки найден в руинах снесённого кафе в Петропавловске

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Судьбой исторического артефакта обеспокоены местные жители, так как это элемент пушки, которая была установлена на Петропавловской крепости, давшей начало городу в 1752 году. Найденному в руинах стволу примерно 265 лет.

Опасение горожан вызывает то, что артефакт может попасть в руки частных коллекционеров и будет утерян для потомков. Многие считали, что ствол пушки утерян в начале двухтысячных годов во время строительства кафе «Даниал». Но после того, как демонтировали кафе, поднявшись на гору, можно увидеть в развалинах торчащий из-под строительного мусора ствол той самой пушки, которая знакома практически всем петропавловцам.

«Хорошая новость для тех, кто переживал за судьбу пушки, вмурованной в стену беседки в гроте на холме в парке. Она обнаружена на том же месте, где и была. Интересна дальнейшая судьба данного артефакта. Как понимаю, исходя из плана, судьба самого грота предрешена не в лучшую сторону. Очень хотелось бы, чтобы пушка нашла упокоение в стенах историко-краеведческого музея, а не была сдана на металлолом», — написал в группе «Мой город — Петропавловск» социальной сети Facebook Виталий Лукашов.

В Петропавловске уже не раз поднимался вопрос о восстановлении крепости Петра на берегу Ишима и обустройстве набережной. Ствол пушки из крепости в дальнейшем можно использовать для этого музея истории города.

«Это однозначно пушка из Петропавловской крепости, мне это рассказывал ещё директор музея Константин Ушков, который руководил музеем с 1946 года. Кроме этого ствола в парке у грота стояли две пушки на деревянных лафетах, они и попали в наш музей. Сохранились фотографии дореволюционных лет. Со временем лафеты разрушились и остались только боевые стволы, один из них представлен в экспозиции. Были даже мысли устроить экспозицию крепостного оружия под открытым небом, почему бы сейчас не сделать это в парке, раз нашлась пушка. Кстати, из пушек крепости святого Петра, давшей начало городу, так и не было произведено ни единого выстрела. Для того чтобы не было набегов на границу, хватило тогда их устрашающего вида», — рассказала краевед Лидия Мелехина, которая 33 года проработала главным хранителем фондов Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея.

Североказахстанцы удивлены, почему этот дореволюционный объект до сих пор не стал объектом исторического, культурного и духовного наследия области. Самые памятные места парка, у кого ни спроси — колесо обозрения, пушка и медведи на горке.

Насыпь, где был грот и вмурован ствол крепостной пушки намерены сравнять с землёй. Горожане пытаются воспрепятствовать уничтожению столь ценного для истории объекта и просят сохранить хотя бы пушку как исторический экспонат, как минимум, передать её в музей, не позволить сдать на металл. Но многие настаивают и на сохранении насыпи, где ещё с дореволюционных времён был грот и смотровая площадка, так как это история города и парка.

Если местные власти прислушаются к горожанам и проявят политическую волю, то, возможно, удастся скорректировать план реконструкции, вызывающий волну негодования у горожан и сохранить хотя бы некоторые ценные с исторической точки зрения и памятные для старожилов элементы.

«Этот грот был поставлен в парке ещё до революции. Он выполнял некую музейно-историческую функцию для развлечения горожан в городском саду, открытом по просьбе жителей в 1913 году, поскольку непосредственно музеев в то время ещё не было. Первый музей был открыт только в 1924 году», — рассказывает главный редактор интернет-проекта «Исторический Петропавловск» Виталий Лукашов.

Грот изображал дозорный маяк Пресногорьковской линии военных укреплений, поверх каменного основания располагалась деревянная башенка для дозорного. В дополнение к маяку шли три пушки — одна полевая (большая) и две полковых. На маяке дежурил смотритель в казачьей форме того времени. Существует фотография начала XX века, сделанная ещё до революции, на которой прекрасно видно и грот с башенкой, и все три пушки, и смотрителя.