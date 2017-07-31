Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава Финляндии одёрнул журналистку CNN после вопроса о России
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России по версии Forbes
В московском метро появится «розовая» ветка
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Гендерный разрыв по-японскиЯпонских женщин ограничивает высокая эффективность труда в стране
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
От Зуевой до Боярской: 6 страстных кинопартнерш Максима Матвеева
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Теперь Россия на крючке надолго»: эксперт о планах США по Крыму
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
18:33 (мск), источник: Informburo.kz

Ствол крепостной пушки найден в руинах снесённого кафе в Петропавловске

После сноса кафе в парке Петропавловска обнаружен в руинах ствол знаменитой пушки, сообщает Петропавловск.kz.

5
фотографий

Судьбой исторического артефакта обеспокоены местные жители, так как это элемент пушки, которая была установлена на Петропавловской крепости, давшей начало городу в 1752 году. Найденному в руинах стволу примерно 265 лет.

Опасение горожан вызывает то, что артефакт может попасть в руки частных коллекционеров и будет утерян для потомков. Многие считали, что ствол пушки утерян в начале двухтысячных годов во время строительства кафе «Даниал». Но после того, как демонтировали кафе, поднявшись на гору, можно увидеть в развалинах торчащий из-под строительного мусора ствол той самой пушки, которая знакома практически всем петропавловцам.

«Хорошая новость для тех, кто переживал за судьбу пушки, вмурованной в стену беседки в гроте на холме в парке. Она обнаружена на том же месте, где и была. Интересна дальнейшая судьба данного артефакта. Как понимаю, исходя из плана, судьба самого грота предрешена не в лучшую сторону. Очень хотелось бы, чтобы пушка нашла упокоение в стенах историко-краеведческого музея, а не была сдана на металлолом», — написал в группе «Мой город — Петропавловск» социальной сети Facebook Виталий Лукашов.

В Петропавловске уже не раз поднимался вопрос о восстановлении крепости Петра на берегу Ишима и обустройстве набережной. Ствол пушки из крепости в дальнейшем можно использовать для этого музея истории города.

«Это однозначно пушка из Петропавловской крепости, мне это рассказывал ещё директор музея Константин Ушков, который руководил музеем с 1946 года. Кроме этого ствола в парке у грота стояли две пушки на деревянных лафетах, они и попали в наш музей. Сохранились фотографии дореволюционных лет. Со временем лафеты разрушились и остались только боевые стволы, один из них представлен в экспозиции. Были даже мысли устроить экспозицию крепостного оружия под открытым небом, почему бы сейчас не сделать это в парке, раз нашлась пушка. Кстати, из пушек крепости святого Петра, давшей начало городу, так и не было произведено ни единого выстрела. Для того чтобы не было набегов на границу, хватило тогда их устрашающего вида», — рассказала краевед Лидия Мелехина, которая 33 года проработала главным хранителем фондов Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея.

Североказахстанцы удивлены, почему этот дореволюционный объект до сих пор не стал объектом исторического, культурного и духовного наследия области. Самые памятные места парка, у кого ни спроси — колесо обозрения, пушка и медведи на горке.

Насыпь, где был грот и вмурован ствол крепостной пушки намерены сравнять с землёй. Горожане пытаются воспрепятствовать уничтожению столь ценного для истории объекта и просят сохранить хотя бы пушку как исторический экспонат, как минимум, передать её в музей, не позволить сдать на металл. Но многие настаивают и на сохранении насыпи, где ещё с дореволюционных времён был грот и смотровая площадка, так как это история города и парка.

Если местные власти прислушаются к горожанам и проявят политическую волю, то, возможно, удастся скорректировать план реконструкции, вызывающий волну негодования у горожан и сохранить хотя бы некоторые ценные с исторической точки зрения и памятные для старожилов элементы.

«Этот грот был поставлен в парке ещё до революции. Он выполнял некую музейно-историческую функцию для развлечения горожан в городском саду, открытом по просьбе жителей в 1913 году, поскольку непосредственно музеев в то время ещё не было. Первый музей был открыт только в 1924 году», — рассказывает главный редактор интернет-проекта «Исторический Петропавловск» Виталий Лукашов.

Грот изображал дозорный маяк Пресногорьковской линии военных укреплений, поверх каменного основания располагалась деревянная башенка для дозорного. В дополнение к маяку шли три пушки — одна полевая (большая) и две полковых. На маяке дежурил смотритель в казачьей форме того времени. Существует фотография начала XX века, сделанная ещё до революции, на которой прекрасно видно и грот с башенкой, и все три пушки, и смотрителя.

Как известно из исторических источников, в крепости было установлено 12 пушек разного калибра. До нашего времени сохранились только три. Куда делись остальные девять — неизвестно. Две полковых пушки имели калибр 3−6 фунтов по весу чугунного ядра (1 фунт — 409,51241 грамм). То есть внутренний диаметр ствола составлял 72−94 мм.) Их и сейчас можно увидеть в экспозиции Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея. И рядом ядро куда большего диаметра, чем внутренний диаметр ствола.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ствол крепостной пушки найден в руинах снесённого кафе в Петропавловске
Правительство России дало старт «Цифровой экономике»
Какие изменения ждут россиян в августе
Российским легкоатлетам запретили петь гимн на ЧМ в Лондоне
Forbes назвал самого богатого человека в России
Путин ужесточил контроль за оборотом алкоголя
Цены на гречку с начала года снизилась на 19%
Пять российских туристов умерли в Турции за два дня
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь