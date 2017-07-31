Видеофакт: как Минск стоял в пробках во время блэкаута
Временное отключение электричества привело к возникновению пробок на центральных улицах Минска. Смотрите на видео Sputnik, как машины стояли в заторах вечером в понедельник.
Временное отключение электричества привело к возникновению пробок на центральных улицах Минска. Смотрите на видео Sputnik, как машины стояли в заторах вечером в понедельник.
Электроснабжение было отключено
На этих и других улицах остановился общественный транспорт, что осложнило дорожную обстановку и появились пробки.