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18:53 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: как Минск стоял в пробках во время блэкаута

Временное отключение электричества привело к возникновению пробок на центральных улицах Минска. Смотрите на видео Sputnik, как машины стояли в заторах вечером в понедельник.

Источник: Sputnik.by

Электроснабжение было отключено из-за порыва кабеля в районе улицы Карастояновой. В связи с этим перестали работать светофоры на улицах Куйбышева, Хоружей, Коласа, Сурганова и других.

На этих и других улицах остановился общественный транспорт, что осложнило дорожную обстановку и появились пробки.

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