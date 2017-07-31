Мужчина из Молдовы, пострадавший в России, оказался вором

В момент происшествия в здании работали пять человек из фирмы, с которой был заключен договор. Двое из них оказались под завалом.

О нем известно, что мужчина ранее был судим за кражу и привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В Россию он въехал в апреле 2016 года и все это время проживал без регистрации.