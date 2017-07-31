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19:28 (мск), источник: Sputnik.md

Мужчина из Молдовы, пострадавший в России, оказался вором

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В городе Ломоносове, в Ленинградской области России, двух рабочих завалило железными стеллажами.

Источник: Sputnik.md

ЧП произошло в жилом доме, где ведутся работы по ремонту помещения.

В момент происшествия в здании работали пять человек из фирмы, с которой был заключен договор. Двое из них оказались под завалом.

На месте происшествия погиб 34-летний житель города Сосновый Бор. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе отправлен 28-летний гражданин Молдовы, житель Ломоносова.

О нем известно, что мужчина ранее был судим за кражу и привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В Россию он въехал в апреле 2016 года и все это время проживал без регистрации.

По факту случившегося проводится проверка.

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