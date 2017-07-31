Видеофакт: беспилотные автобусы «паровозиком» ездят по Таллинну

Источник: Sputnik.by

В выходные в тестовом режиме по улицам Таллинна начали ездить микроавтобусы без водителя. «Беспилотники» ездят со скоростью 40 километров в час. На маршрут выдвигаются два автобуса, которые едут в связке, друг за другом. Перевозить пассажиров автобусы будут шесть дней в неделю абсолютно бесплатно. Тестирование общественного транспорта без водителя продлится до конца августа.

Каждый микроавтобус вмещает восемь человек. В салоне действуют стандартные правила перевозки пассажиров. Во время поездок в автобусе будет дежурить сопровождающий, который расскажет людям об использовании транспорта.

Стоимость проекта беспилотных автобусов — 100 тысяч евро. Сами автобусы закуплены во Франции, а вот инфотехнологическую составляющую разработали эстонцы.

Эстония является первой страной в Евросоюзе, где законодательно разрешили использовать беспилотные автотранспортные средства на своих дорогах.