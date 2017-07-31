СМИ: хакеры похитили данные о сюжете «Игры престолов»

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем американского канала HBO информацию о предстоящих сериях телевизионной саги «Игра престолов». Об этом сообщила в понедельник электронная версия американского журнала Entertainment Weekly.

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По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий «Игры престолов», информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO.

Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к «коммерческой информации», какой именно, не уточняется. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.

«Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности», — говорится в записке. — Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствами.

Сериал канала HBO «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.