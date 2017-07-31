СМИ: хакеры похитили данные о сюжете «Игры престолов»
По данным журнала Enterteinment Weekly, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий.
По данным журнала Enterteinment Weekly, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий.
По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий «Игры престолов», информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO.
Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к «коммерческой информации», какой именно, не уточняется. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.
«Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности», — говорится в записке. — Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствами.
Сериал канала HBO «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.
Премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов» состоялась в России в ночь на 18 июля.