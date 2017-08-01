«Ресницы» из мертвой мухи повергли в шок пользователей Сети

Твит набрал почти 20 тысяч ретвитов и 58 тысяч лайков. Роббинс уточнила, что остановила мать, прежде чем она наклеила все ресницы. Тем не менее, пользователи в комментариях ужаснулись тому, что бы могло произойти, если бы женщина без очков не отослала фото своей дочери.

Некоторые пользователи выразили свои эмоции по поводу увиденного с помощью нескольких эмоджи, которые сдерживают подкатывающую тошноту. Другие отметили, что тоже имеют большие проблемы со зрением и понимают мать Роббинс.

Другие юзеры отказались верить в историю и попросили девушку не выдумывать небылицы ради интернет-славы.