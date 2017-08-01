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03:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Подростка, пропавшего в Забайкалье, нашли во Владивостоке

На железнодорожном вокзале Владивостока сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15-летнего подростка, об этом ИА «Deita.ru» сообщили во Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте.

Он привлек внимание полицейских неопрятной одеждой и уставшим видом. Кроме того, мальчик находился рано утром без сопровождения взрослых, блуждал вдоль витрин с едой и скамеек для ожидания пассажиров.

Выяснилось, что несовершеннолетний около недели назад ушел из дома в Забайкалье и приехал на попутных автомобилях во Владивосток, чтобы посмотреть и искупаться в море. Уходя из дома подросток взял всего пятьсот рублей, которые потратил в первые же дни путешествия, а затем питался чем придется, ночевал в подъездах, парках и вокзалах.

В настоящее время мальчик передан в реабилитационный центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где будет находиться до момента передачи родителям.

Таисия Масина.

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