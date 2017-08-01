Подростка, пропавшего в Забайкалье, нашли во Владивостоке

Он привлек внимание полицейских неопрятной одеждой и уставшим видом. Кроме того, мальчик находился рано утром без сопровождения взрослых, блуждал вдоль витрин с едой и скамеек для ожидания пассажиров.

Выяснилось, что несовершеннолетний около недели назад ушел из дома в Забайкалье и приехал на попутных автомобилях во Владивосток, чтобы посмотреть и искупаться в море. Уходя из дома подросток взял всего пятьсот рублей, которые потратил в первые же дни путешествия, а затем питался чем придется, ночевал в подъездах, парках и вокзалах.