Подростка, пропавшего в Забайкалье, нашли во Владивостоке
На железнодорожном вокзале Владивостока сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15-летнего подростка, об этом ИА «Deita.ru» сообщили во Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте.
На железнодорожном вокзале Владивостока сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15-летнего подростка, об этом ИА «Deita.ru» сообщили во Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте.
Он привлек внимание полицейских неопрятной одеждой и уставшим видом. Кроме того, мальчик находился рано утром без сопровождения взрослых, блуждал вдоль витрин с едой и скамеек для ожидания пассажиров.
Выяснилось, что несовершеннолетний около недели назад ушел из дома в Забайкалье и приехал на попутных автомобилях во Владивосток, чтобы посмотреть и искупаться в море. Уходя из дома подросток взял всего пятьсот рублей, которые потратил в первые же дни путешествия, а затем питался чем придется, ночевал в подъездах, парках и вокзалах.
В настоящее время мальчик передан в реабилитационный центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где будет находиться до момента передачи родителям.
Таисия Масина.