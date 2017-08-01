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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ремонт дорог на основных улицах Владивостока завершится осенью 2017 года

Ровным асфальтовым покрытием, новыми бордюрами, светофорами и отреставрированными тротуарами смогут похвастаться 10 улиц города.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.

Ремонт дорожного полотна интенсивно продолжается на улицах Владивостока в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье. На главной улице города Светланской активно ведется замена бордюров и старого асфальтового покрытия, а на Народном проспекте осуществляется демонтаж старых трамвайных путей. Также обустройству дорожной части подверглись улицы Верхнепортовая, Всеволода Сибирцева, Фадеева, Гоголя и Выселковая. В скором времени произойдет установка светофоров на улицах Фадеева, Борисенко и Анны Щетининой. Полностью завершить дорожные работы на этих участках планируется к 1 октября 2017 года. Об этом говорилось на пресс-конференции в администрации Приморского края в понедельник, 31 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-конференции приняли участие заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края Дмитрий Дементьев и генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов.

Благоустройство дорожного полотна и пешеходных зон во Владивостоке предполагает развитие транспортной инфраструктуры и сокращение потенциально опасных аварийных участков уже к октябрю 2017 года. Также планируется снижение нагрузки на те участки дороги, на которых сегодня чаще всего происходят заторы. На финансирование программы модернизации дорожной сети Владивостокской агломерации только в этом году выделено 1,5 миллиарда рублей: 625 млн — федерального, 720 млн — краевого и 97 миллионов рублей — местных бюджетов.

— Ремонт дорог во Владивостоке на данный момент осуществляет три компании-подрядчика. Всего ими будет обустроено 10 объектов. Уже подходит к концу извлечение трамвайных путей на Народном проспекте, после чего там будут произведены полные ремонтные работы. Кипит работа на Светланской. Там идет демонтаж старого асфальтового покрытия. Конечно, сейчас движение на ремонтируемых участках затруднено, но по окончанию работ жителей ждет ровное дорожное покрытие и отреставрированные тротуары, — прокомментировал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края Дмитрий Дементьев.

Напомним, что Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации.

Справка: мероприятия проекта «Безопасные и качественные дороги» позволят снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям на территории агломерации. Кроме этого, проект нацелен на снижение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», общее улучшение ситуации на дорогах. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.

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