Ремонт дорог на основных улицах Владивостока завершится осенью 2017 года
Ровным асфальтовым покрытием, новыми бордюрами, светофорами и отреставрированными тротуарами смогут похвастаться 10 улиц города.
Ровным асфальтовым покрытием, новыми бордюрами, светофорами и отреставрированными тротуарами смогут похвастаться 10 улиц города.
Владивосток, 1 августа, PrimaMedia.
Ремонт дорожного полотна интенсивно продолжается на улицах Владивостока в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье. На главной улице города Светланской активно ведется замена бордюров и старого асфальтового покрытия, а на Народном проспекте осуществляется демонтаж старых трамвайных путей. Также обустройству дорожной части подверглись улицы Верхнепортовая, Всеволода Сибирцева, Фадеева, Гоголя и Выселковая. В скором времени произойдет установка светофоров на улицах Фадеева, Борисенко и Анны Щетининой. Полностью завершить дорожные работы на этих участках планируется к 1 октября 2017 года. Об этом говорилось на
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Благоустройство дорожного полотна и пешеходных зон во Владивостоке предполагает развитие транспортной инфраструктуры и сокращение потенциально опасных аварийных участков уже к октябрю 2017 года. Также планируется снижение нагрузки на те участки дороги, на которых сегодня чаще всего происходят заторы. На финансирование программы модернизации дорожной сети Владивостокской агломерации только в этом году выделено 1,5 миллиарда рублей: 625 млн — федерального, 720 млн — краевого и 97 миллионов рублей — местных бюджетов.
— Ремонт дорог во Владивостоке на данный момент осуществляет три
Напомним, что Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации.
Справка: мероприятия проекта «Безопасные и качественные дороги» позволят снизить количество