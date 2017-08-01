AP: Скарамуччи ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Школа права Гарвардского университета (штат Массачусетс) принесла в понедельник извинения за то, что по ошибке определила бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в число своих умерших выпускников. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АP).

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Гарвард, который входит в состав восьми самых престижных университетов США («Лига плюща»), каждые пять лет обновляет списки своих выпускников и рассылает им новые каталоги. На этой неделе вуз направил по электронной почте очередной каталог, в котором напротив Энтони Скарамуччи поставлена звездочка, означающая, что данный человек умер, поясняет АP.

Школа права Гарварда, которую Скарамуччи окончил в 1989 году, извинилась за такую промашку и обещала устранить неточность. Причины ошибки, однако, не объясняются, уточняет АP,