AP: Скарамуччи ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда
Школа права Гарвардского университета принесла бывшему директора по коммуникациям Белого дома свои извинения, сообщает агентство.
Школа права Гарвардского университета принесла бывшему директора по коммуникациям Белого дома свои извинения, сообщает агентство.
Гарвард, который входит в состав восьми самых престижных университетов США («Лига плюща»), каждые пять лет обновляет списки своих выпускников и рассылает им новые каталоги. На этой неделе вуз направил по электронной почте очередной каталог, в котором напротив Энтони Скарамуччи поставлена звездочка, означающая, что данный человек умер, поясняет АP.
Школа права Гарварда, которую Скарамуччи окончил в 1989 году, извинилась за такую промашку и обещала устранить неточность. Причины ошибки, однако, не объясняются, уточняет АP,
О назначении Скарамуччи на должность директора по коммуникациям Белого дома было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения президента США Дональда Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Джон Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил Министерством национальной безопасности.