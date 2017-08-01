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03:58 (мск), источник: Вести Приморье

Владивостокский цирк станет самым современным в России

В ремонтируемом здании Владивостокского цирка ведутся отделочные работы. Сейчас на объекте заняты 320 человек.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Работы идут повсеместно: рабочие укладывают плитку на ступенях лестниц, выравнивают стены и потолки. В дизайнерских зонах художники методом аэрографии наносят на стены и потолки красочные фрески. Рабочие устанавливают вдоль стен объёмные «деревья» из белоснежного искусственного камня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Пока фрески и иные элементы декора закрыты защитной плёнкой.

«Как только рабочие закончат со стенами и потолками начнём закрывать полы. Для холлов выбрано современное гомогенное покрытие, созданное специально для помещений с высокой проходимостью и с поправкой на любую обувь. Скоро мы начнём монтировать гардеробную стойку и сидения из искусственного камня», — рассказал представитель корпорации Сибинжиниринг Андрей Ходнев.

Помимо современного оформления и необычных дизайнерских решений, посетители обновлённого цирка смогут любоваться видом на город из огромного панорамного окна.

Для маломобильных посетителей предусмотрен специальный лифт, попасть в который можно непосредственно с улицы на специальном подъёмнике для инвалидной коляски.

Внимательные горожане могли заметить, что с торцов здания возведены две пристройки. Как пояснил Андрей Ходнев, это эвакуационные лестницы. Здание цирка построено в 70-е годы, с тех пор требования к пожарной безопасности сильно изменились, и, чтобы здание им соответствовало, строители дополнительно возвели лестницы, попасть на которые в случае чрезвычайной ситуации можно с каждого этажа.

Это не единственное усиление противопожарных мер. Так, практически все конструкции имеют либо конструктивную огнезащиту, либо, обработаны огнеупорным составом.

Оркестровый балкон сейчас отделывается специальными акустическими панелями, которые обеспечат высокое качество звука.

То, что увидят будущие зритель цирка — лишь малая часть изменений. Самая сложная и объёмная доля работы останется скрытой для глаз обывателя — это современные инженерные системы, обеспечивающие безопасность здания и его функционирование. Директор ФКП «Росгосцирк», посетивший объект несколько месяцев назад, отметил, что цирк во Владивостоке станет самым современным в стране.

«Сложнее всего было разместить новейшее оборудование в конструктив 70-х годов. Однако нам удалось сделать это, и даже более того — примерно на 5% увеличить полезную площадь помещений за счёт компактного размещения техники», — рассказал Андрей Ходнев.

Так, за состоянием здания уже следят более 20 датчиков, размещённых на несущих конструкциях и чутко реагирующие на любые деформации. Все показания выведены на диспетчерский пульт. Система климат-контроля также автоматизирована и управляется из единой диспетчерской.

На крыше цирка размещён огромный чиллер, который способен быстро охладить воздух во всех помещениях до +16 градусов. Системы энерго- и водоснабжения также автоматизированы, предусмотрена возможность автономной работы в течение продолжительного времени в случае аварий на городских сетях.

В части помещений внутренняя отделка завершена. Это гримёрки, залы для репетиций, административные помещения, вольеры для животных.

Крыша цирка также отремонтирована по новой технологии с использованием мембраны. Как отметили строители, новая кровля простояла уже больше года и без единого нарекания выдержала несколько тайфунов, дожди и таяние снегов.

Важный этап реконструкции цирка — установка светового и звукового оборудования и сценической машинерии. Он запланирован на ноябрь этого года.

А уже во вторник, 1 августа, подрядчик начинает работы по благоустройству на прилегающей к цирку территории.

Новую мебель для Владивостокского цирка закупят за счет средств краевого бюджета. Такое решение принял Губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам рабочего визита на объект. Кроме того, глава региона поручил благоустроить городскую территорию вокруг цирка, 80% стоимости этих работ возьмет на себя краевая власть.

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