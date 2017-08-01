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04:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Почти 260 пешеходных переходов в Красноярске сделают удобными для инвалидов

В Красноярске идет большой дорожный ремонт.

259 пешеходных переходов должны стать удобными для маломобильных красноярцев после того, как завершатся ремонтные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске идет большой дорожный ремонт. В этом году планируется отремонтировать 47 дорог и улиц. Практически на каждой предусмотрены меры по обеспечению более комфортного передвижения маломобильных горожан. Объекты Советского района лично проинспектировал первый заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков. Он провел большое выездное совещание, куда были приглашены специалисты МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», районной администрации, управления социальной защиты населения администрации города и, конечно, человек на инвалидной коляске — член рабочей группы по приемке объектов — Александр Ткачёв.

Первым пунктом проверки стала улица Алексеева. В этом году там отремонтировали участок от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов. Однако работа по занижению бордюрного камня должна быть проведена на всем протяжении улицы. Все члены комиссии лично прошли по улице Алексеева, чтобы убедиться в комфортности передвижения инвалидов и мам с колясками. И оказалось, что на месте не так все гладко.

«Вот мы видим, пешеходный переход к “Планете” сделан практически идеально, но добраться до него от остановки не так-то просто, — говорит первый заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков. — Бордюрный камень на тротуарах не занижен, разбит, на тротуаре глубокое повреждение асфальта, явно заехал какой-то грузовик, двигаться здесь на коляске невозможно. Я даю срок до 15 августа, чтобы здесь все было устранено и сделано так, как положено. Того, кто повредил асфальт по возможности нужно найти и за его деньги все это исправить, должна подключится административная комиссия района».

Следующий объект проверки — улица 60 лет образования СССР в микрорайоне Солнечный. Здесь работы также в стадии завершения. Игорь Титенков идет по пешеходному переходу вместе с Александром Ткачевым, который передвигается на коляске. Претензий к подрядчикам на этом участке нет.

«Этот переход я оцениваю как нормальный, — сказал Ткачев. — Мы здесь все сами смотрели, делали замечания подрядчикам, они устраняли. Уклон здесь конечно крутоват, но это рельеф такой, заехать можно, занижение в ноль, все гладко, нет перепадов, подняться можно. 5−10 лет назад строили все с такими высокими бордюрами, никто о нас не думал, сейчас уже во многих местах занижение делается, впервые мы так плотно работаем, это дает результаты».

Впервые в истории города в каждом районе созданы специальные рабочие группы, куда вошли люди с ограниченными возможностями здоровья. Еще на этапе производства работ они тесно сотрудничают с контролирующими органами и подрядными организациями, которые делают ремонт дорог. Высказывают свои замечания и предложения, лично тестируют объекты.

«Ни один объект не будет принят, а работы не будут оплачены, пока акт приемки не подпишут члены рабочей группы с ограниченными возможностями здоровья. При ремонте в обязательном порядке уровень бордюрного камня занижается в ноль. Конечно, работа по повышению доступности в городе идет поэтапно, на улицах появились звуковые светофоры для слабовидящих, работают автобусы, оснащённые специальной аппарелью для передвижения колясочников, удобнее становятся пешеходные переходы и остановки. Специалисты отделов социальной защиты населения для каждого человека с ограниченными возможностями готовы проработать маршруты передвижения, которые будут проложены по участкам, где коляска может проехать беспрепятственно и безопасно», — сказала и. о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Красноярска Татьяна Ефимович.

Что касается пешеходных переходов, включенных в работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», то на сегодняшний день из 259 пешеходных переходов 23 полностью приняты инвалидами-колясочниками, все их замечания там устранены. На 126 переходах — работы в разгаре, идут промежуточные контрольные выезды. На 60 пешеходных переходах работа начнется в ближайшие дни.

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