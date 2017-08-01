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04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Чуркинские дворы перестанут вызывать боль и ужас у горожан

Подрядные организации приступили к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Владивостока, сообщает ИА «Deita.ru».

Бригады строителей начали ремонт придомовых территорий по ул. Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50лет ВЛКСМ, 17. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. В текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего, — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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