Чуркинские дворы перестанут вызывать боль и ужас у горожан

Бригады строителей начали ремонт придомовых территорий по ул. Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50лет ВЛКСМ, 17. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. В текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего, — сообщает городская администрация.