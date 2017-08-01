Запах на троечку, но пить можно — Роспотребнадзор

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В Хабаровске стали известны результаты анализа проб воды, которые брали специалисты центра гигиены и эпидемиологии края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, анализ был проведен в разводящей сети и на выходе в сеть после многочисленных жалоб людей на посторонний запах в воде из-под крана.

— По результатам лабораторного контроля питьевая вода, подаваемая населению Хабаровска, по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.

По санитарно-химическим исследованиям запах в пробах питьевой воды составил 3 балла при норме не более двух, органолептические показатели — это привкус, мутность, цветность — ниже нормируемых значений, окисляемость в норме, — сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, за нормальные показатели по итогам исследований выходит только запах воды. Его специалисты ведомства признали болотным.