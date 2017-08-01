Запах на троечку, но пить можно — Роспотребнадзор
Стали известны результаты анализа водопроводной воды в Хабаровске.
Стали известны результаты анализа водопроводной воды в Хабаровске.
В Хабаровске стали известны результаты анализа проб воды, которые брали специалисты центра гигиены и эпидемиологии края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, анализ был проведен в разводящей сети и на выходе в сеть после многочисленных жалоб людей на посторонний запах в воде
— По результатам лабораторного контроля питьевая вода, подаваемая населению Хабаровска, по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.
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Напомним, в связи с жалобами людей на посторонние запахи в воде, «Водоканал» ввел дополнительную очистку воды.