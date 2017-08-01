Минэкономразвития РФ решило ликвидировать горевшую Бубновку в Киренском районе
В минэкономразвития России принято решение о ликвидации Бубновки в Киренском районе.
В минэкономразвития России принято решение о ликвидации Бубновки в Киренском районе.
Решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе принято в министерстве экономического развития РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по рассмотрению предложений о закрытии населенных пунктов на основании решений органов государственной власти регионов РФ под руководством заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского. Об этом 31 июля 2017 года сообщает
«На комиссии было принято единогласное решение о ликвидации поселка, также было принято решение о скорейшей подготовке комплекта документов для рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании правительства РФ», — подчеркнул Евгений Орачевский. По его словам, в отличие от других жителей Приангарья, пострадавших от пожаров в населенных пунктах в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям ликвидируемой Бубновки выдадут сертификаты
Напомним, вопрос о закрытии поселка рассматривался 18 мая на сельском сходе в Киренске, на который собрались 237 жителей Бубновки, в том числе и те, чьи дома уцелели. По итогам схода за ликвидацию населенного пункта «Поселок Бубновка» проголосовали 230 человек.
Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, решение о ликвидации Бубновки