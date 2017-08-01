Минэкономразвития РФ решило ликвидировать горевшую Бубновку в Киренском районе

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Решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе принято в министерстве экономического развития РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по рассмотрению предложений о закрытии населенных пунктов на основании решений органов государственной власти регионов РФ под руководством заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского. Об этом 31 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

«На комиссии было принято единогласное решение о ликвидации поселка, также было принято решение о скорейшей подготовке комплекта документов для рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании правительства РФ», — подчеркнул Евгений Орачевский. По его словам, в отличие от других жителей Приангарья, пострадавших от пожаров в населенных пунктах в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям ликвидируемой Бубновки выдадут сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо, пострадали их дома от пожара или нет.

Напомним, вопрос о закрытии поселка рассматривался 18 мая на сельском сходе в Киренске, на который собрались 237 жителей Бубновки, в том числе и те, чьи дома уцелели. По итогам схода за ликвидацию населенного пункта «Поселок Бубновка» проголосовали 230 человек.