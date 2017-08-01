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04:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Минэкономразвития РФ решило ликвидировать горевшую Бубновку в Киренском районе

В минэкономразвития России принято решение о ликвидации Бубновки в Киренском районе.

Источник: Reuters

Решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе принято в министерстве экономического развития РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по рассмотрению предложений о закрытии населенных пунктов на основании решений органов государственной власти регионов РФ под руководством заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского. Об этом 31 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

«На комиссии было принято единогласное решение о ликвидации поселка, также было принято решение о скорейшей подготовке комплекта документов для рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании правительства РФ», — подчеркнул Евгений Орачевский. По его словам, в отличие от других жителей Приангарья, пострадавших от пожаров в населенных пунктах в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям ликвидируемой Бубновки выдадут сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо, пострадали их дома от пожара или нет.

Напомним, вопрос о закрытии поселка рассматривался 18 мая на сельском сходе в Киренске, на который собрались 237 жителей Бубновки, в том числе и те, чьи дома уцелели. По итогам схода за ликвидацию населенного пункта «Поселок Бубновка» проголосовали 230 человек.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, решение о ликвидации Бубновки из-за отсутствия перспективы ее развития дает возможность рассматривать вопрос о предоставлении гражданам единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Тем самым пострадавшие во время пожара и жители, которые не потеряли свои дома, получат средства на переезд из поселка в другие населенные пункты. В 2015- 2016 годы такой механизм закрытия применялся при расселении поселков Согдиондон и Горная Чуя.

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