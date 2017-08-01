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05:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Семь наиболее аварийных перекрестков в Хабаровске переоборудуют

Техническое переоснащение будет способствовать снижению количества ДТП.

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Семь наиболее аварийных перекрестков Хабаровска оборудуют по самым современным требованиям дорожной безопасности. Специалисты уверены, что техническое переоснащение будет способствовать снижению количества ДТП с участием водителей и пешеходов на этих участках, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Как рассказал начальник отдела АСУДД МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Максим Клименков, в ближайшее время новые светодиодные светофоры, видеокамеры с высоким разрешением, дорожные ограждения, знаки и разметка повышенной яркости на пешеходных переходах появятся в семи точках дальневосточной столицы на перекрестках улиц: Гайдара — Карла Маркса; Большой — Демьяна Бедного; Восточного шоссе — Промышленной; Амурского бульвара — Калинина; Амурского бульвара — Дзержинского; Амурского бульвара — Запарина, а также на улице Демьяна Бедного в районе дома 20.

В общей сложности на вышеперечисленных участках установят 50 транспортных и 28 пешеходных светофорных объектов, на некоторых проведут еще и монтаж металлических дорожных ограждений (в качестве сдерживающего фактора для особо ретивых пешеходов), нанесут разметку повышенной яркости на пешеходные переходы — привычные всем белые «зебры» обретут ярко-желтый фон.

«Также 41 перекресток, оснащение которого устарело, будет полностью переоборудован — там проведем монтаж двух сотен новых обзорных камер и камер, учитывающих участников транспортного потока», — сообщил Максим Клименков и напомнил, что все эти работы ведутся в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественны дороги». Из предусмотренных им средств Хабаровску в 2017 году выделено более 1,3 миллиарда рублей, свыше 200 миллионов из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах.

По мнению специалистов городского центра организации дорожного движения, принимаемые меры и использование высокотехнологичного оборудования уже вскоре позволит снизить количество правонарушений на дорогах на 20%.

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