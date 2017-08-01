В Приморском океанариуме крабы остались без панциря

Как отмечают специалисты, крабы живут достаточно долго. Тот же камчатский — порядка 15−18 лет. Чтобы вырасти до определенных размеров, он должен освободиться от «детского» панциря. Чем моложе особь, тем чаще линька. С возрастом краб начинает линять один раз в год. Перевалив за половину отведенного природой срока, он вообще перестает сбрасывать панцирь.

После сбрасывания старого панциря в течение 48 часов краб особенно уязвим. Свежее покрытие поначалу мало походит на панцирь, оно очень мягкое. Краба буквально можно свернуть в клубок. Если их кормить лишь рыбой, панцирь будет неровным, мягким и слабым. Поэтому крабы в океанариуме едят еще и черных ежей.

В Приморском океанариуме похорошевшие камчатские крабы живут в экспозиции «Эволюция жизни в океане».

Напомним, теперь жителям и гостям Владивостока придется выстаивать километровые очереди только для того, чтобы попасть на шоу дельфинов. Интернет-билет дает право только на посещение экспозиции. Предварительная продажа билетов, как сообщается на официальном сайте Приморского океанариума, начинается за две недели до нужной даты.