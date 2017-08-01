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05:13 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморском океанариуме крабы остались без панциря

Крабы сбросили панцири, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Приморского океанариума. «Переодевание» хорошо сказалось на внешности камчатских крабов: они приобрели яркий, чистый цвет.

Как отмечают специалисты, крабы живут достаточно долго. Тот же камчатский — порядка 15−18 лет. Чтобы вырасти до определенных размеров, он должен освободиться от «детского» панциря. Чем моложе особь, тем чаще линька. С возрастом краб начинает линять один раз в год. Перевалив за половину отведенного природой срока, он вообще перестает сбрасывать панцирь.

После сбрасывания старого панциря в течение 48 часов краб особенно уязвим. Свежее покрытие поначалу мало походит на панцирь, оно очень мягкое. Краба буквально можно свернуть в клубок. Если их кормить лишь рыбой, панцирь будет неровным, мягким и слабым. Поэтому крабы в океанариуме едят еще и черных ежей.

В Приморском океанариуме похорошевшие камчатские крабы живут в экспозиции «Эволюция жизни в океане».

Напомним, теперь жителям и гостям Владивостока придется выстаивать километровые очереди только для того, чтобы попасть на шоу дельфинов. Интернет-билет дает право только на посещение экспозиции. Предварительная продажа билетов, как сообщается на официальном сайте Приморского океанариума, начинается за две недели до нужной даты.

Екатерина Брязгунова.

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