Пропавший 13-летний подросток найден в Красноярске

В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск». Со слов волонтеров, прохожий увидел ориентировку на экранах города и привел мальчика в отдел полиции.

Напомним, ребенок еще 10 июля ушел с территории рынка на ул. Матросова. Поиски велись сотрудниками полиции. Сообщалось, что при себе мальчик имел два спиннера. Учитывая, что розыск не давал положительных результатов и о судьбе ребенка длительное время ничего не было известно, следственные органы возбудили уголовное дело по 105 статье УК РФ.