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05:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пропавший 13-летний подросток найден в Красноярске

Ребенок еще 10 июля ушел с территории рынка на ул. Матросова.

В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск». Со слов волонтеров, прохожий увидел ориентировку на экранах города и привел мальчика в отдел полиции.

Напомним, ребенок еще 10 июля ушел с территории рынка на ул. Матросова. Поиски велись сотрудниками полиции. Сообщалось, что при себе мальчик имел два спиннера. Учитывая, что розыск не давал положительных результатов и о судьбе ребенка длительное время ничего не было известно, следственные органы возбудили уголовное дело по 105 статье УК РФ.

Мальчик живет с матерью в Ленинском районе краевого центра. Мать сообщает, что ее сын склонен к бродяжничеству и попрошайничеству.

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