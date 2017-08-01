В «Роевом Ручье» краснокнижные животные содержатся с нарушениями.

Красноярская природоохранная прокуратура выявила нарушения в содержании животных из «Красной книги» в парке флоры и фауны «Роев ручей», сообщили в пресс-службе ведомства.

Без разрешений на содержание и разведение содержится 13 экземпляров 8 видов млекопитающих, 69 экземпляров 22 видов птиц, 7 экземпляров 2 видов рыб и 2 пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Кроме того, учёт животных не организован должным образом. 62 животных из 88 появились в зоопарке на неподтверждённых основаниях. Отдавали животных также без надлежащих документов.