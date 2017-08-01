Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

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В противном случае планеты и спутники, покрытые водяным льдом, могут потерять всю воду, необходимую для развития организмов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience.

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Считалось, что такие объекты, как Энцелад (спутник Сатурна) и Европа (спутник Юпитера), в далеком будущем могут стать пригодными для зарождения жизни. Ледяная оболочка этих тел растает из-за постепенного разогревания Солнца, в результате чего возникнут обширные моря и океаны. Повышение температуры звезды сместит зону обитаемости к газовым гигантам, что сделает возможным появление первых одноклеточных организмов.