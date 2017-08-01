Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе
Китайские астрофизики пришли к выводу, что жизнь может появиться на космических телах только в том случае, если последние являются геологически активными.
Китайские астрофизики пришли к выводу, что жизнь может появиться на космических телах только в том случае, если последние являются геологически активными.
В противном случае планеты и спутники, покрытые водяным льдом, могут потерять всю воду, необходимую для развития организмов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience.
Считалось, что такие объекты, как Энцелад (спутник Сатурна) и Европа (спутник Юпитера), в далеком будущем могут стать пригодными для зарождения жизни. Ледяная оболочка этих тел растает
Ученые создали модели эволюции климата на ледяных телах. Они выяснили, что энергия, необходимая для плавления большого количества льда, также приведет к испарению воды, что сделает Энцелад и Европу похожими на безжизненный Марс или Венеру. Чтобы этого избежать, необходимо наличие вулканических процессов, при которых происходит насыщение атмосферы парниковыми газами. Последние могли бы способствовать мягкому нагреванию спутников и стабилизации климата.