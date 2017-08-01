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09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

Китайские астрофизики пришли к выводу, что жизнь может появиться на космических телах только в том случае, если последние являются геологически активными.

Источник: Reuters

В противном случае планеты и спутники, покрытые водяным льдом, могут потерять всю воду, необходимую для развития организмов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience.

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Считалось, что такие объекты, как Энцелад (спутник Сатурна) и Европа (спутник Юпитера), в далеком будущем могут стать пригодными для зарождения жизни. Ледяная оболочка этих тел растает из-за постепенного разогревания Солнца, в результате чего возникнут обширные моря и океаны. Повышение температуры звезды сместит зону обитаемости к газовым гигантам, что сделает возможным появление первых одноклеточных организмов.

Ученые создали модели эволюции климата на ледяных телах. Они выяснили, что энергия, необходимая для плавления большого количества льда, также приведет к испарению воды, что сделает Энцелад и Европу похожими на безжизненный Марс или Венеру. Чтобы этого избежать, необходимо наличие вулканических процессов, при которых происходит насыщение атмосферы парниковыми газами. Последние могли бы способствовать мягкому нагреванию спутников и стабилизации климата.

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