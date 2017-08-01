Медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы в Хабаровском крае
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Около тонны рыбы высыпалось на дорогу у
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Около тонны рыбы высыпалось на дорогу у
«Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше тонны — высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели», — рассказал агентству начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.
В соцсетях тем временем появились фотографии этого инцидента. На кадрах запечатлена дорога, усыпанная рыбой, которой лакомятся четыре медведя.