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10:50 (мск), источник: Интерфакс

Медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы в Хабаровском крае

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Около тонны рыбы высыпалось на дорогу у Николаевска-на-Амуре из грузовика — все съели прибежавшие на запах медведи, сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Николаевского района.

«Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше тонны — высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели», — рассказал агентству начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.

В соцсетях тем временем появились фотографии этого инцидента. На кадрах запечатлена дорога, усыпанная рыбой, которой лакомятся четыре медведя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментарии
3
Валентин Караванцев
Ну тогда там все 7тонн из 10))) Жалко рыбку
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Vesta *
Справа на фото стрелочка есть ))))))))). Там можно посчитать убытки ..
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Валентин Караванцев
Непонятно, все таки 1тонна или 7тонн выпало? Судя по фото вообще килограмм 10, а остальное водитель пропил)))
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