Медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы в Хабаровском крае

«Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше тонны — высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели», — рассказал агентству начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.