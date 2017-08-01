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05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лошади ходят по магазинам и подъездам Комсомольска-на-Амуре

Беспризорные животные ищут пропитание в Таёжном и других районах города.

Беспризорные лошади бродят по Комсомольску-на-Амуре в поисках еды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Животные ищут пропитание в мусорных баках, «дежурят» возле магазинов в ожидании подачки, а иногда, по словам жителей поселка «Таёжный», заходят в подъезды, преграждая выход на улицу.

Горожане обеспокоены судьбой лошадей. По мнению многих, табун голодает, страдает от жажды и нуждается в помощи ветеринаров. В социальных сетях появляются многочисленные обращения к хозяевам животных:

 — Господа-хозяева лошадей! Заберите своих животных с Магистрального шоссе, 49. От жары и жажды уже умирает маленький жеребёнок, — сообщает в паблике «Городские заметки» Елена Лучко.

Однако беспризорные лошади впервые появились в городе не этим летом, а гораздо раньше. Комсомольчане наблюдают их во дворах жилых домов и на приусадебных участках уже несколько лет подряд. Чтобы спасти животных от голода и болезней, местные активисты объединились в группу и начали подкармливать беспризорных лошадей. — Всё началось с белой кобылы, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» комсомольчанка Марина. — У неё была больная нога. Наши ветеринары её выхаживали, фактически спасли от гибели. Мы покупали комбикорм на свои деньги, кормили лошадей по три раза в день. Пытались даже выкупить их у хозяев, но они заломили неподъёмную цену. Только белую кобылу продали. Сейчас она в хороших руках. Остальные ходят голодные по помойкам — шкура да кости. Я лично видела, как лошадки дрались за еду, найденную на улице. Лошади, по данным местных активистов, принадлежат конноспортивному клубу, который базируется в посёлке «Огнеупорный». Хозяева лошадей отпускают их на вольный выпас, потому что не в состоянии прокормить табун. По словам Марины, лошади, несмотря на истощение, приносят безответственным хозяевам прибыль. На них катают детей в местах массового отдыха горожан. — Табун спит зимой на снегу во дворе. Сено для коней они не заготавливают. Как лошади не умерли с голоду в холода, не понятно. Это издевательство над животными. И все ведомства, в которые мы обращались, чтобы приструнить этих живодёров, бездействуют. У нас накопилась целая стопка переписки с полицией, Россельхознадзором и прочими органами. Никто ничего не предпринимает. Тем временем жители Таёжного и других районов, куда забредает стадо, отмечают, что лошади могут представлять опасность для окружающих: лягнуть ребёнка, повредить чье-нибудь имущество или переносить опасные заболевания. Убрать табун с улиц города могут только хозяева, поскольку лошади являются их собственностью. Однако они этого делать не спешат.

Активисты призывают жителей города не оставаться равнодушными.

 — Если хотите помочь лошадям и в первую очередь себе и другим жильцам района, вызовите полицию. Пусть они зафиксируют факт нахождения лошадей на территории города, газона и прочее. Потом возьмите копию данного рапорта и приложите ее в виде фото в обращении на электронную приемную прокуратуры Комсомольска с жалобой, что по городу гуляют крупные животные, которые представляют угрозу жизни и имуществу граждан, а также могут быть носителями различных заболеваний или глистовой инвазии. Хозяина лошадей привлекут к административной ответственности, — написала комсомольчанка Татьяна Кузьмина.

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