Душная и дождливая погода установится в Хабаровске в начале августа
Краевой центр окажется под влиянием тропического воздуха.
Краевой центр окажется под влиянием тропического воздуха.
Первая неделя августа в Хабаровске будет дождливой и душной. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.
«В ближайшие дни в краевом центре днем от +24 до +27 градусов, ночью температура воздуха составит +17…+20 градусов. Третьего и четвертого августа ожидаются сильные осадки. По ощущениям в Хабаровске установится душная погода — это влияние тропического влажного воздуха», — рассказала Светлана Агеева.