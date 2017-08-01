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05:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Душная и дождливая погода установится в Хабаровске в начале августа

Краевой центр окажется под влиянием тропического воздуха.

Первая неделя августа в Хабаровске будет дождливой и душной. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«В ближайшие дни в краевом центре днем от +24 до +27 градусов, ночью температура воздуха составит +17…+20 градусов. Третьего и четвертого августа ожидаются сильные осадки. По ощущениям в Хабаровске установится душная погода — это влияние тропического влажного воздуха», — рассказала Светлана Агеева.

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