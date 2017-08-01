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05:53 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край потерял почти 3000 человек в результате миграции

Жители региона уезжают в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Источник: Reuters

Хабаровский край потерял около трёх тысяч человек в результате миграционного обмена населением за последние полгода. С января по июнь в регион прибыли 23 486 человек, а покинули его 26 312 жителей.

Такие данные опубликовал Хабаровскстат. По данным ведомства, основной объём миграции (79,5%) пришёлся на регионы России: в другие города страны убыли свыше 21 тысячи человек, более 18,5 тысячи россиян пополнили краевое население.

«В результате миграционного обмена населением край потерял 2826 человек. Жители края выезжали в основном в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву и Московскую область», — отмечается в сообщении.

Хабаровский край принимал переселенцев преимущественно с территорий Еврейской автономной области (160 человек), Приморского края (144 человека) и Амурской области (132 человека). Примечательно, что в аналогичном периоде прошлого года миграционное сальдо было положительным — регион оказался «в плюсе» на 242 человека.

«Миграционная активность в обмене населением со странами СНГ составила 5589 человек и возросла по сравнению с прошлым годом на 8,7%. Наиболее значительным обмен населением сложился с Киргизией (370 человек), Украиной (73 человека), Таджикистаном (66 человек), Азербайджаном (46 человек)», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском крае зафиксировано резкое снижение показателей естественного прироста населения. Цифры по рождаемости в сравнении с прошлым годом ощутимо снизились — в то время как количество умерших сохранилось на прежнем уровне.

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