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06:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Рыбпозор: несколько тонн горбуши в Хабаровском крае смешали с грязью

Жуткая картина открылась сегодня автомобилистам в Николаевском районе.

Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.

Ужасающая картина открылась сегодня очевидцам на трассе в Николаевском районе Хабаровского края. Снимки с выброшенной на дорогу рыбой моментально разлетелись по популярным группам в различных соцсетях, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам очевидцев, жуткая картина открывается взору примерно в 30 км от Николаевска-на-Амуре в Николаевском районе Хабаровского края. Другие в качестве ориентира упоминают поселок Многовершинный. Как утверждают свидетели произошедшего, перевозчики горбуши не убедились в надежности замков на дверях фуры либо просто забыли это сделать. В итоге львиная часть перевозимого груза оказалась разбросанной по проезжей части. Как следует из фото с места события, рыбный «ковер» выстилает несколько сотен метров.

В администрации поселка, упомянутого очевидцами в качестве ориентира, вопросу про рыбу на дороге не удивились.

— Вы знаете, мы сегодня эти снимки сами в первый раз увидели в соцсетях. Тоже были этим очень удивлены. Где конкретно это случилось, сказать с точностью сложно. От нашего поселка до Николаевска-на-Амуре порядка 150 км. Гораздо ближе Иннокентьевка — примерно в 50 км. Во всяком случае нам пока никакой информации по этому поводу ни от кого не поступало, — сообщили в администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный».

Пройти мимо поистине рыбного места, естественно, не смогли и интернет-пользователи. Кто-то приписывает проделки с душком на дороге браконьерам, другие — и того хлеще — утверждают, что неизвестные раскидали продукт специально. Правда, непонятно с какой целью.

«Сколько людей можно было накормить!», «Это же горбушевый дождь. Распространенное явление в тех местах», «Фу, вонь», «Теперь там пару недель будет вонь стоять», «Там вонища, сейчас туда все медведи сбегутся», — прокомментировали происшествие подписчики популярных хабаровских групп социальной сети Instagram.

И косолапые, судя по выложенным в Интернет фотографиям, долго себя ждать не заставили. Происхождение же рыбного «дождя» в этом месте пока по-прежнему остается загадкой.

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