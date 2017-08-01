Рыбпозор: несколько тонн горбуши в Хабаровском крае смешали с грязью
Жуткая картина открылась сегодня автомобилистам в Николаевском районе.
Жуткая картина открылась сегодня автомобилистам в Николаевском районе.
Хабаровск, 1 августа, AmurMedia.
Ужасающая картина открылась сегодня очевидцам на трассе в Николаевском районе Хабаровского края. Снимки с выброшенной на дорогу рыбой моментально разлетелись по популярным группам в различных соцсетях, сообщает корр. ИА AmurMedia.
По словам очевидцев, жуткая картина открывается взору примерно в 30 км от
В администрации поселка, упомянутого очевидцами в качестве ориентира, вопросу про рыбу на дороге не удивились.
— Вы знаете, мы сегодня эти снимки сами в первый раз увидели в соцсетях. Тоже были этим очень удивлены. Где конкретно это случилось, сказать с точностью сложно. От нашего поселка до
Пройти мимо поистине рыбного места, естественно, не смогли и
«Сколько людей можно было накормить!», «Это же горбушевый дождь. Распространенное явление в тех местах», «Фу, вонь», «Теперь там пару недель будет вонь стоять», «Там вонища, сейчас туда все медведи сбегутся», — прокомментировали происшествие подписчики популярных хабаровских групп социальной сети Instagram.
И косолапые, судя по выложенным в Интернет фотографиям, долго себя ждать не заставили. Происхождение же рыбного «дождя» в этом месте пока