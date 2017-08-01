1 августа пермякам придётся покупать проездные по новым адресам
Пока таких пунктов только девять.
Пока таких пунктов только девять.
С 1 августа для пермяков изменились адреса, где можно купить или пополнить электронный проездной. Как пояснили в МКУ «Гортранс», изменения связаны с закрытием касс «Единого расчетного центра» и банкротством компании.
Теперь жителям придётся идти за проездным в отделения «Почтобанка». Пока их в городе девять:
— улица Ленина, 68;.
— улица Баумана, 19;.
— улица Карпинского, 63;.
— улица Адмирала Ушакова, 20;.
— улица Адмирала Ушакова, 50;.
— улица Вильямса, 37б;.
— улица Маршала Толбухина, 17;.
— улица Лодыгина, 29;.
— улица Солдатова, 32 (магазин «Меркурий»).
В августе планируется открыть 17 пунктов. Адреса будут размещены на сайте МКУ «Гортранс» по мере технологической настройки и подключения оборудования. К сентябрю количество пунктов планируется увеличить до прежнего уровня.