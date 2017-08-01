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06:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

1 августа пермякам придётся покупать проездные по новым адресам

Пока таких пунктов только девять.

Источник: Администрация города Перми

С 1 августа для пермяков изменились адреса, где можно купить или пополнить электронный проездной. Как пояснили в МКУ «Гортранс», изменения связаны с закрытием касс «Единого расчетного центра» и банкротством компании.

Теперь жителям придётся идти за проездным в отделения «Почтобанка». Пока их в городе девять:

— улица Ленина, 68;.

— улица Баумана, 19;.

— улица Карпинского, 63;.

— улица Адмирала Ушакова, 20;.

— улица Адмирала Ушакова, 50;.

— улица Вильямса, 37б;.

— улица Маршала Толбухина, 17;.

— улица Лодыгина, 29;.

— улица Солдатова, 32 (магазин «Меркурий»).

В августе планируется открыть 17 пунктов. Адреса будут размещены на сайте МКУ «Гортранс» по мере технологической настройки и подключения оборудования. К сентябрю количество пунктов планируется увеличить до прежнего уровня.

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