1 августа пермякам придётся покупать проездные по новым адресам

Источник: Администрация города Перми

С 1 августа для пермяков изменились адреса, где можно купить или пополнить электронный проездной. Как пояснили в МКУ «Гортранс», изменения связаны с закрытием касс «Единого расчетного центра» и банкротством компании.

Теперь жителям придётся идти за проездным в отделения «Почтобанка». Пока их в городе девять:

— улица Ленина, 68;.

— улица Баумана, 19;.

— улица Карпинского, 63;.

— улица Адмирала Ушакова, 20;.

— улица Адмирала Ушакова, 50;.

— улица Вильямса, 37б;.

— улица Маршала Толбухина, 17;.

— улица Лодыгина, 29;.

— улица Солдатова, 32 (магазин «Меркурий»).