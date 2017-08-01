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06:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Девушка из Приморья стала чемпионкой мира по баскетболу

Воспитанница приморского баскетбола — чемпионка мира среди девушек до 19 лет, об это ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Софья Корниенко в составе национальной сборной России стала победителем чемпионата мира U19.

Накануне Сборная России в финале обыграла команду США со счетом 86:82. Софья в национальной сборной сыграла все семь матчей, проводя в среднем на площадке по 14,5 минуты.

Кстати, перед финальной игрой наставники нашей команды предложили девушкам написать, за кого они будут биться, и можно догадаться, кому принадлежит запись «За Владивосток!».

Карьеру Софья начала во владивостокской ДЮСШ «Юность» у детского тренера Натальи Демченко. Когда юной баскетболистке исполнилось 16 лет, родители вместе с тренером приняли решение переехать в центральную часть России и с целью дальнейшего развития подписали первый контракт с ЖБК «Динамо» (Курск). Софья Корниенко выступала за курский клуб в первенстве ДЮБЛ и Молодежной лиге, а в этом году в составе «Динамо-2» стала победителем чемпионата среди женских команд Суперлиги.

Напомним, что в минувшие выходные во Владивостоке прошли детские товарищеские матчи по хоккею. В КСК «Фетисов Арена» встретились юные спортсмены из России. Товарищеские матчи прошли в рамках проекта «Детский спорт» и стали первыми в истории детского хоккея в Приморье.

Екатерина Брязгунова.

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