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06:48 (мск), источник: Om1.ru

По решению суда в Омске закрыли детский сад

Работу ветхого дошкольного учреждение приостановили на 90 дней.

В июне этого года Роспотребнадзор провел внеплановую проверку детского сада по улице 7-я Амурская. Во время обхода здания сотрудники ведомства выявили ряд санитарно-эпидемиологических нарушений. В помещении отслаивается штукатурка, протекает кровля, ржавые и изношенные трубы, отсутствовали раковины.

По итогу проверки был составлен акт, который сотрудники Роспотребнадзора передали в Центральный районный суд Омска.

Суд удовлетворил иск. Эксплуатация «Детский сад № 6 комбинированного вида» приостановлена на 90 дней.

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