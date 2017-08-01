По решению суда в Омске закрыли детский сад
Работу ветхого дошкольного учреждение приостановили на 90 дней.
Работу ветхого дошкольного учреждение приостановили на 90 дней.
В июне этого года Роспотребнадзор провел внеплановую проверку детского сада по улице 7-я Амурская. Во время обхода здания сотрудники ведомства выявили ряд
По итогу проверки был составлен акт, который сотрудники Роспотребнадзора передали в Центральный районный суд Омска.
Суд удовлетворил иск. Эксплуатация «Детский сад № 6 комбинированного вида» приостановлена на 90 дней.