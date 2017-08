Джордж Клуни пожертвует $2,25 млн на школы для сирийских детей

Джордж Клуни — американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель престижных наград за роли в фильмах «О, где же ты, брат?» (O Brother, Where Art Thou?, 2000 — премия «Золотой глобус»), «Сириана» (Syriana, 2005 — премии «Оскар» и «Золотой глобус»), «Потомки» (The Descendants, 2011 — «Золотой глобус»). Режиссер и актер ленты «Охотники за сокровищами» (The Monuments Men, 2014), продюсер картины «Операция Арго» (Argo, 2012 — «Оскар» за лучший фильм).