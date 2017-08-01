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06:38 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска на два дня отключат горячую воду

Такие меры необходимы для своевременного завершения капитального ремонта теплотрассы на улице Дубровинского.

Источник: Reuters

С 10 утра 2 августа до 24:00 4 августа у большинства потребителей в районе от улицы Горького до Коммунального моста будет приостановлена подача горячей воды. Такие меры необходимы для своевременного завершения капитального ремонта теплотрассы на улице Дубровинского.

Работы на данном участке проводятся Красноярской теплотранспортной компанией (КТТК — входит в группу компаний СГК) и на сегодняшний день их объем выполнен на 95%.

В указанные даты подрядчиком КТТК — АО «СибЭР» запланировано провести врезку в теплосеть уже проложенных новых труб диаметром 700 и 400 мм. Чтобы уложиться в сжатые сроки демонтажа и сборки магистрального трубопровода, данные работы проводятся с ограничением подачи горячей воды. В зону отключения попадут 134 здания:

улица Диктатуры Пролетариата 6, 10, 11, 12а, 18, 20, 26, 21, 21а, 23, 26; улица Карла Маркса 78, 78а, 80, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 102, 102а, 103, 104, 106, 108, 125, 123, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141; проспект Мира 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 71, 79, 81, 75, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 96; улица Ленина 61, 63, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 85, 90, 91, 103; улица Урицкого 94, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 121, 123, 124б, 125; улица Дубровинского 100, 104, 106; улица Кирова 2, 4, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 23а, 24, 26, 39, 40, 42, 48; переулок Короткий 3а, 9; улица Ады Лебедевой 48, 49, 66, 78, 80, 82, 84; улица Марковского 49, 55, 57, 57а, 57б, 70, 72, 80, 86, 88, 106; улица Перенсона 1, 1а, 2, 5а, 7, 9, 20, 21, 23, 29, 33, 38; улица Бограда 66; улица Вейнбаума 15, 32.

Энергетики должны завершить работы на тепломагистрали по улице Дубровинского до 10 августа, после чего по планам департамента городского хозяйства, на данном участке выполнят ремонт дорожного полотна.

В этом месяце жителей Центрального района ждет еще одно отключение горячей воды — с 14 по 24 августа — на время планового ремонта оборудования Красноярской ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний тепловых сетей в зоне обслуживания станции. «Компания приносит жителям извинения за неудобства, связанные с временным отсутствием горячей воды, однако это необходимо для надежного теплоснабжения горожан в отопительный период», — добавили в СГК.

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