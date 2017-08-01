Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
Алкоголь помогает запоминать новое
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
В России изменят закон «О теплоснабжении»
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
В «чистых» губках для посуды живет больше микробов
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
06:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин накопил долг по алиментам в 1 млн рублей, скрывая дополнительный доход

Из-за долга гражданина А. по алиментам судебные приставы Иркутска арестовали административное помещение площадью более 200 кв. м, которое мужчина сдавал в аренду.

Источник: Reuters

Как сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, отец двух детей не имел текущей задолженности по алиментам, выплачивал их в срок. Однако он скрыл информацию о том, что имеет иной доход помимо заработной платы. Был произведен перерасчет алиментной задолженности. Сумма к выплате в пользу сына и дочери составила 1 млн рублей.

Гражданин А. мер к погашению долга не принял. В связи с этим, судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на половину здания, находящегося в собственности у должника. Если и далее предприимчивый отец продолжит игнорировать свои долговые обязательства, для установления рыночной стоимости объекта привлекут специалистов-экспертов. После оценки недвижимость передадут на реализацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД рассказали о проблемах с пропусками к даче США
Кириенко отметил улучшения в конкурсе президентских грантов
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь