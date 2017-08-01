Иркутянин накопил долг по алиментам в 1 млн рублей, скрывая дополнительный доход

Как сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, отец двух детей не имел текущей задолженности по алиментам, выплачивал их в срок. Однако он скрыл информацию о том, что имеет иной доход помимо заработной платы. Был произведен перерасчет алиментной задолженности. Сумма к выплате в пользу сына и дочери составила 1 млн рублей.