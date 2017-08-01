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06:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Змея в подъезде напугала жителей приморского острова (видео)

Жители острова Попова обнаружили в подъезде жилого дома змею, сообщает ИА «Deita.ru». Испугавшись, что змея может быть ядовита, ее убили.

Как рассказали очевидцы, которые нашли уже мертвое пресмыкающееся, змея очень похожа на полоза. Она крупных размеров и, судя по всему, заползла в подъезд ночью.

Напомним, что, по словам серпентолога Виктора Литвинцева, во Владивостоке есть места, где обитают змеи, в их числе район фабрики Заря и сопки Орлиное гнездо. Часто змеи прячутся по подвалам. В случае нахождения пресмыкающегося серпентолог рекомендует обращаться в МЧС, а не убивать его.

Екатерина Брязгунова.

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