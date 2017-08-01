Змея в подъезде напугала жителей приморского острова (видео)

Как рассказали очевидцы, которые нашли уже мертвое пресмыкающееся, змея очень похожа на полоза. Она крупных размеров и, судя по всему, заползла в подъезд ночью.

Напомним, что, по словам серпентолога Виктора Литвинцева, во Владивостоке есть места, где обитают змеи, в их числе район фабрики Заря и сопки Орлиное гнездо. Часто змеи прячутся по подвалам. В случае нахождения пресмыкающегося серпентолог рекомендует обращаться в МЧС, а не убивать его.