Хабаровская ГИБДД взяла шефство над леопардом Даниилом

Сотрудники ГИБДД УМВД Хабаровского края в Год экологии решили взять шефство над одним из питомцев зоосада имени Сысоева. После долгих раздумий полицейские остановили свой выбор на леопарде Данииле, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Он очень похож на настоящего «гаишника», — рассказывает заместитель начальника ГИБДД Хабаровского края Дмитрий Клёсов. — Дальневосточный леопард может развить скорость до 60 км в час — как раз ту, которая рекомендована для транспорта в черте города. Свою добычу он видит за километр, так же как и опытный дорожный патрульный и так же, как и любой полицейский, следит за порядком на своей территории. Кроме того, Даниил показал себя неподкупным, если другие леопарды в зоосаде могут за аппетитный кусочек мяса начать позировать посетителям и играть, то этот парень очень суров.

В зоосаде имени Сысоева сейчас проживают три дальневосточных леопарда, подопечному полицейских уже исполнилось 8 лет и он четыре раза становился отцом. Это не первое животное, над которым взяли шефство — так гималайский медведь получает поддержку краевого правительства, а одна из школ краевой столицы взяла на себя обеспечение птицы пустельги. На питание Даниилу в месяц необходимо около 60 тыс рублей, эту сумму дорожные патрульные будут регулярно собирать и на добровольных началах и передавать в зоосад. В первый свой визит к подшефному полицейские привезли леопарду игрушку — баскетбольный мяч.