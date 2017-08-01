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06:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском дачники остались без дороги, отказавшись скидываться на ее ремонт

Прямую дорогу им перекрыли каменными глыбами.

Под Красноярском дачники лишились проезда к садовым участкам за отказ скидываться на ремонт дороги. Об этом рассказывает телеканал ТВК.

Дачники садоводческого товарищества «Отличное», которое находится неподалеку от станции Крючково, подобраться к своим землям могут только в объезд. Они рассказывают, что прямую дорогу им перекрыли каменными глыбами.

Бетонные блоки и булыжники на дорогу привезли специально, уверены дачники. По улице Березовой находятся земли сразу трех садоводческих организаций — «Кедр», «Надежда» и «Отличное». Данная ситуация вызывает у людей недоумение. Кроме того, в случае экстренной ситуации скорая помощь или пожарная машина не сможет подъехать к их домам.

«Если вдруг возникнет угроза жизни или здоровью? Спецтехника не сможет проехать по нашей улице. Скорая помощь, насколько мы знаем, имеет право отказать в принятии заявки, если не будет обеспечен проезд, не обеспечен доступ», — говорит жительница СНТ «Отличное» Татьяна Султанова.

Известно, что членам садоводческого товарищества «Отличное» нужно было сделать взносы на содержание дорог. Эта процедура им известна, однако отдавать большую сумму, чьи дома находятся дальше от центральной улицы, они считают несправедливым решением.

«На собрании этот вопрос был поднят, значит, люди отказались. Сказали: “Нет”. По ул. Березовая, Еловая и другим от финансирования отказываемся участвовать, то есть в смету это не включать. Поэтому было составлена схема проезда на территорию нашего общества», — говорит председатель СНТ «Отличное» Сергей Лещанов.

В результате председатель СНТ «Надежда» Валентина Сысоева решила ограничить путь недовольных, поскольку отдаленное сообщество «Отличное» не желает содержать проезжую часть.

«Поскольку они не участвовали в отсыпке, мы, значит, прогредировали с “Кедром” улицу и отсыпали одну машину гравия. Все! И поскольку они отказали, мы решили перекрыть улицу. Имеем право мы перекрыть две улицы, поскольку у нас три транзитные улицы, и для проезда оставить одну, если люди не участвуют в отсыпке, потому что содержать дороги это сложно», — заявила Сысоева.

Добавим, что несколько лет назад проехать к садовому обществу «Отличное» было не так сложно. Тогда через реку пролегала дамба, по которой можно было сразу попасть к дачным участкам, не объезжая другие товарищества.

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