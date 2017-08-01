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11:16 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На Бульварном кольце завершаются работы по программе «Моя улица»

Городское благоустройство девяти бульваров и Соймоновского проезда будет полностью закончено в середине августа.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На столичных бульварах завершается благоустройство по программе «Моя улица». Работы на большей части Бульварного кольца планируется закончить уже в середине августа, только на Рождественском бульваре ремонт доведут до конца позже.

На нечетной стороне Гоголевского бульвара и в Соймоновском проезде уже проложили кабельную канализацию, куда были убраны воздушные провода, и подготовили основание для мощения. Теперь на этих участках устанавливают бортовой камень, укладывают гранитную плитку, монтируют опоры для уличных фонарей.

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На четной стороне Гоголевского все уже готово, в том числе уложен верхний слой асфальта на проезжей части. На Чистопрудном, Яузском и Покровском бульварах основные строительно-монтажные работы тоже полностью завершены. До середины августа на проезжей части этих бульваров уложат асфальт.

На Рождественском бульваре уже проложили кабельную канализацию, сейчас там устанавливают гранитный борт и укладывают крупногабаритную плитку. Ремонт на этом участке идет не так быстро из-за особенностей расположения инженерных коммуникаций.

«На Рождественском бульваре ход работ осложнен устройством газовых коммуникаций. Благоустройство, в том числе и укладку верхнего слоя асфальта, мы планируем завершить ко Дню города», — сообщили в Департаменте капитального ремонта.

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На пяти бульварах — Никитском, Тверском, Страстном, Петровском и Сретенском — основные работы полностью завершены, на проезжей части уложен новый асфальт.

В рамках программы «Моя улица» тротуары на Бульварном кольце расширили от 0,5 до 2,5 метра, а на отдельных участках, например на Страстном бульваре, — до трех метров.

Для отвода дождевых вод на бульварах отремонтировали более 800 погонных метров существующей ливневой канализации, а также проложили новую — протяженностью свыше 600 погонных метров. Кроме того, на Бульварном кольце установили около 80 дополнительных водоприемных решеток к 120 уже существующим.

Осенью на всех бульварах высадят более 20 деревьев разных пород и более 8,5 тысячи кустарников. В это же время там установят лавки, урны и 28 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi.

Благоустройство Бульварного кольца началось в 2016-м. В этом году по программе «Моя улица» ремонт идет на 10 бульварах и в Соймоновском проезде — в основном на внешней стороне кольца. В прошлом году новый облик получила внутренняя сторона Бульварного кольца — от Арбатской площади до Покровки.

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