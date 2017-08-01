КФУ стал местом съемок нового казахского документального фильма

«Фильм снимается по заказу государственной киностудии “Казахфильм”. Один из эпизодов — как зарождалась казахская интеллигенция начала XX века — снимается в Казанском университете. Здесь обучались четверо из 15 министров правительства Алаш-Орды. Это Садык Аманжолов, Ахмет Беремжанов, Валидхан Танашев и Базарбай Маметов», — рассказал сценарист фильма — журналист Болат Мурсалим.

Съемки картины планируется завершить до осени. После Казани съемочная группа продолжит работу над картиной в Уфе, куда намерена выехать уже 1 августа, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Семее и Ташкенте.