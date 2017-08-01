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17:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

КФУ стал местом съемок нового казахского документального фильма

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Так называемая «Сковородка» и музей истории Казанского (Приволжского) федерального университета стали местами съемок нового казахского документального фильма в честь 100-летия Алаш-Орды. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Фильм снимается по заказу государственной киностудии “Казахфильм”. Один из эпизодов — как зарождалась казахская интеллигенция начала XX века — снимается в Казанском университете. Здесь обучались четверо из 15 министров правительства Алаш-Орды. Это Садык Аманжолов, Ахмет Беремжанов, Валидхан Танашев и Базарбай Маметов», — рассказал сценарист фильма — журналист Болат Мурсалим.

Съемки картины планируется завершить до осени. После Казани съемочная группа продолжит работу над картиной в Уфе, куда намерена выехать уже 1 августа, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Семее и Ташкенте.

«В эфир его планируется дать в декабре этого года — к юбилею провозглашения Алашской автономии и создания правительства Алаш-Орды, которое состоялось 13 декабря 1917 года в Оренбурге. Это будет полнометражный 52-минутный документальный фильм. Создатели ленты планируют выложить киноработу для широкого доступа в YouTube», — отмечается в сообщении.

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