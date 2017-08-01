Китайский бизнесмен разбогател на $9 млрд за несколько дней

Источник: Reuters

Акции крупнейшей китайской компании-застройщика Evergrande Group (оборот $14,6 млрд, № 347 в списке крупнейших мировых компаний в глобальном рейтинге Forbes) за два дня подорожали более чем на 34%.

Благодаря этому состояние владельца Хуэй Каньвань (№ 128 в глобальном рейтинге Forbes и № 9 среди богатейших людей Китая по последнему рейтингу) увеличилось на $8 млрд по состоянию на 27 июля, до $29,9 млрд. Сегодня котировки продолжили рост, и его состояние 31 июля оценивается уже в $30,9 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Это означает, что с 25 июля оно увеличилось на $9 млрд.

Таким образом, сейчас он является третьим самым богатым человеком в Китае — первые места занимают основатель Alibaba Джэк Ма $36,2 млрд и Ма Хуатэн, основатель телекоммуникационной компании Tencent, $35,4 млрд.

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В целом с начала года акции Evergrande Group выросли на 393%, а Хуэй Каньвань — разбогател на $24,5 млрд. На конец 2016 его состояние оценивалось в $9,8 млрд, на момент публикации рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes — в $10,2 млрд.

Рост цен на акции произошел после публикации отчетности, согласно которой неаудированная чистая прибыль за первую половину 2017 года будет втрое больше, чем в предыдущем году. Evergrande мотивировала свое заявление возросшей средней ценой продажи и увеличенной площадью квадратных метров, что, по их словам, и стало основной причиной роста прибыли. Кроме того, в Evergrande group также отметили, что компания выплачивает свой долг, что, по их словам, увеличит дивиденды, выплачиваемые акционерам.

Однако астрономический всплеск акций Evergrande вызывает вопросы. По данным Bloomberg, коэффициент чистого долга к собственному капиталу компании достиг конца 121,8% в конце июня, в то время как средний показатель для других компаний, базирующихся в Гонконге, этот показатель составляет 83%.

Хуэй Каньвань родился 9 октября 1958 года в Китае в семье ветерана китайской революционной армии, который сражался в Китайско-Японской войне. Как рассказывал сам Каньвань, от отца он унаследовал лидерские качества и боевой дух, которые в последствии, по словам предпринимателя, сыграли огромную роль в успешном развитии Evergrande group.

О матери Хуэй Каньваня ничего неизвестно, она умерла, когда ему было всего 1 год, от заражения крови. Будущего миллиардера воспитывала бабушка, которая, по его же признанию, оказала огромное влияние на его становление как личности.

В 1982 году получил образование в Уханьском университете науки и технологий в области металлургии. С 2003 года преподавал там менеджмент, а в 2008 году он получил почетную докторскую степень в университете Западной Алабамы.

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В разное время Хуэй Каньвань руководил такими госкорпорациями, как Wuyan Iron & Steel Corporation Limited и Guangzhou Pengda Group Company Limited. Кроме того, он был заместителем председателя Китайской ассоциации недвижимости, Ассоциации директоров предприятий Китая и Конфедерации предприятий Китая.

Хуэй Каньвань основал Evergrande group (ранеее Hengda Real Estate) в 1996 году. Компания располагается в области Гуандуна южного Китая и занимается продажей квартир и различными операциями с недвижимостью. У компании немало иностранных инвесторов, самые крупные среди них — Merrill Lynch и Deutsche Bank.

Штаб-квартира компании находится в Гуанчжоу. Evergrande инвестирует значительные средства в маленькие китайские города, такие как Ляоян. Самому миллиардеру и его семье сейчас принадлежит почти три четверти акций компании.

Говоря об успехах своей компании, Хуэй Каньвань отмечает, что секрет успеха в четко поставленных задачах, тщательном контроле за сотрудниками, заботе об окружающей среде и, конечно, же в любви к родине.

К тому же он упоминает любовь и поддержку своей жены миссис Хуэй, без которой, по его словам, он бы ничего не добился. В настоящий момент они воспитывают двух детей.