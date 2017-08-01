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07:24 (мск), источник: ТАСС

В Хабаровском крае найден золотой самородок весом 10,3 кг

Самородок был найден при разравнивании отвалов.

ТАСС, 1 августа. Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей «Заря» на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края, сообщается во вторник на сайте Министерства природных ресурсов региона.

«Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании <…> отвалов. Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края», — говорится в сообщении.

В 2011 году в артели старателей «Восток» был найден самородок золота весом 7,5 кг.

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