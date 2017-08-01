В Хабаровском крае найден золотой самородок весом 10,3 кг
Самородок был найден при разравнивании отвалов.
Самородок был найден при разравнивании отвалов.
ТАСС, 1 августа. Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей «Заря» на ручье Заманчивый, в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края, сообщается во вторник на сайте Министерства природных ресурсов региона.
«Уникальный металл найден бульдозеристом при разравнивании <…> отвалов. Данный самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края», — говорится в сообщении.
В 2011 году в артели старателей «Восток» был найден самородок золота весом 7,5 кг.