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08:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сквер возле администрации Челябинска получит новый статус

Скверу возле администрации Челябинска придадут новый статус. Власти запретят любое строительство на его территории, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Всё, что там будет разрешено, это тропинки, фонарные столбы и лавочки, сообщили в городской думе. Также, напомним, расширят территорию челябинского городского бора. К нему присоединят урочище «Монахи» и пойму реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова. Шестьдесят гектаров земли войдут в состав бора и получат статус природоохранной территории.

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