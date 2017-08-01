Сквер возле администрации Челябинска получит новый статус

Всё, что там будет разрешено, это тропинки, фонарные столбы и лавочки, сообщили в городской думе. Также, напомним, расширят территорию челябинского городского бора. К нему присоединят урочище «Монахи» и пойму реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова. Шестьдесят гектаров земли войдут в состав бора и получат статус природоохранной территории.