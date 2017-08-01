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08:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Уфимцы идут на дикие пляжи, чтобы напиваться и тонуть»

На оперативном совещании в мэрии глава администрации обратил внимание на случаи смертей на воде во время купания.

«К сожалению, участились инциденты на воде. Если холодная погода сыграла свою роль, и мы наблюдали снижение количества погибших на водоемах, то вот эти жаркие несколько дней показали, что не все так хорошо. Есть десятки спасенных уже детей и взрослых, но есть и жертвы, хотя и гораздо меньше, чем в прошлом году».

Этой проблемой глава администрации предложил заняться полиции, центру общественной безопасности и спасателям: «Люди продолжают купаться в несанкционированных местах. Почему? Если вы зайдете туда со своими патрулями, то увидите, что там тотальное пьянство. Люди уходят туда, потому что там можно пьянствовать. Жарить шашлыки и пьянствовать. Напиваться до потери пульса, идти в водоем и тонуть». В частности, Ялалов предложил перейти от «уговоров» к штрафам.

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