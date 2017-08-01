Август в Москве начнется теплой погодой

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в столичном регионе в первый день августа, сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 24−26 градусов, по области — от 22 до 27 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 5−10 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Ветер юго-западный, южный, 3−8 м/с.