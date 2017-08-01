Август в Москве начнется теплой погодой
Ночью осадков не ожидается.
Ночью осадков не ожидается.
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в столичном регионе в первый день августа, сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 24−26 градусов, по области — от 22 до 27 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 5−10 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/с.
Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16 градусов. Ветер
Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 27−29 градусов, по области будет от 24 до 29 градусов. Ветер