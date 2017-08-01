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09:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Лолиту в прозрачном трико назвали всадником Апокалипсиса

Пользователи сети с удивлением восприняли наряд Лолиты Милявской, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку.

53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.

Юзеры иронично отметили, что Лолита будто бы покрыла тело татуировками в стиле маори, сравнив ее с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.

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Ранее героем интернет-шуток стал еще один гость «Жары» — солист Rammstein Тиль Линдеманн. Он превратился в мем благодаря ролику, в котором намекнул, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.

Видеообращение стало ответом поклонникам, которые предположили, что поп-звезды захватили Линдеманна в плен и заставляют фотографироваться с собой. Причиной стали его совместные снимки с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным.

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