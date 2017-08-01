Лолиту в прозрачном трико назвали всадником Апокалипсиса
Пользователи сети с удивлением восприняли наряд Лолиты Милявской, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку.
Пользователи сети с удивлением восприняли наряд Лолиты Милявской, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку.
53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.
Юзеры иронично отметили, что Лолита будто бы покрыла тело татуировками в стиле маори, сравнив ее с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.
Ранее героем
Видеообращение стало ответом поклонникам, которые предположили, что