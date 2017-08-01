Лолиту в прозрачном трико назвали всадником Апокалипсиса

53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.

Юзеры иронично отметили, что Лолита будто бы покрыла тело татуировками в стиле маори, сравнив ее с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.

Ранее героем интернет-шуток стал еще один гость «Жары» — солист Rammstein Тиль Линдеманн. Он превратился в мем благодаря ролику, в котором намекнул, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.