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08:17 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские школьники отправились на Вахту памяти в Тверскую область

20 школьников из Красноярского края отправились на Вахту памяти в Тверскую область. Там в 1942 году воевала 78-я добровольческая бригада сибиряков. До сих пор под городом Белый поднимают останки красноярцев, которые числятся пропавшими без вести.

Две недели они будут жить в полевых условиях — костёр, палатки, раскопки. 20 девятиклассиков из Ачинска, Козульки и Красноярска едут в Тверскую область под город Белый — там в 1942 году дала бой 78 добровольческая бригада сибиряков. Сражение выиграла немецкая армия, погибших без опознания, как могли, хоронили выжившие соотечественники. Бойцов поднимают сейчас красноярские подростки.

Новички едут скорее за приключениями, но организаторы рассказывают — дети взрослеют после первого дня раскопок, понимают, что стоит за словами «Великая Отечественная война» и «Победа». Многие потом стараются больше узнать о своих прадедах, погибших на фронте. В прошлом году школьники подняли красноярского солдата Григория Адамовича, у него нашли документы, восстановили судьбу до последнего дня жизни, теперь в Тверь везут мемориальную доску.

«Спустя 70 с лишним лет мы находим останки, и очень важно донести до родных, до потомков, что человек не пропал без вести, не сдался в плен, он погиб, защищая Родину», — подчеркнул командир поискового отряда «Феникс» Евгений Шиповалов.

Каждый год в Тверской области поднимают останки 30−40 человек, это практически целый взвод. Бойцов торжественно предают земле в канун дня памяти всех сибиряков, которые отдали свою жизнь за Родину. В Красноярском крае о памятной дате в честь 78-й добровольческой широко не знают, в Тверской области 14 августа на месте последнего боя каждый год проводят митинг-реквием. Там обязательно побывают наши отрядовцы.


Александра СЛАВЕЦКАЯ

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